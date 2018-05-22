疫病》疥瘡群聚感染獲控制 安南醫院護理之家今解除管制

2018-05-22 10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院護理之家日前爆發疥瘡群聚感染疫情，有29位住民出現皮膚明顯紅疹或騷癢症狀，經隔離感染者治療、限制接觸與全區消毒，最近兩週未再出現新病例，感染者也陸續康復。

市府衛生局表示，判斷疫情已獲控制，今天起將解除管制，該院護理之家可重新開放，但仍要持續追蹤。醫院推測疫情起因可能是院外移入。

南市衛生局於4月26日接獲通報，安南醫院護理之家百餘位住民有部分出現搔癢與紅斑、丘疹等疥瘡症狀，隨即派員前往協助隔離感染住民，未出現症狀的住民與照護人員除預防性投藥，也限制活動範圍，經過兩週時間到5月4日共有29位住民確認感染，照護人員則無人受到感染。

衛生局表示，因疥瘡群聚感染經隔離、治療等程序需觀察3至4週，確定沒有擴大傳播且治療後無新增個案，環境全面清理後，才能重新開放，安南醫院護理之家從5月初到昨天都沒有新增病例，應可認定有效遏止疥瘡傳播。

衛生局疾管科說明，此疥瘡群聚感染，經安南醫院尋求院外皮膚專科醫院診斷，1位住民是確診疥瘡；其他28位住民有類似症狀，就以疑似個案處理投藥，因疫情得到控制，原則上今天可以解除管制，但醫院強調還會再請醫師對住民全部檢查1次確定。

安南醫院感染科主任蔡孟憲醫師表示，疥瘡多經由疥蟎散播，疥蟎雖極細小仍無法經空氣散播，但因接觸後極易感染，發現症狀應立即隔離、徹底清潔環境，疥蟎不耐高溫，用藥可有效治癒，但免疫力較差、年長或失能老人，可能會出現較嚴重的結痂型疥瘡感染。