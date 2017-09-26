疫病》今年首例境外移入痢疾群聚 峇里島旅行團15人腹瀉

衛福部疾管署公布今年國內首例境外移入桿菌性痢疾群聚事件，提醒民眾出國應注意飲食衛生，儘量吃熟食、熱食。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-26 15:20

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年國內首例境外移入桿菌性痢疾群聚事件，為19人旅行團到印尼峇里島遊玩，疑似吃到不乾淨的海鮮，造成15人出現腹瀉等症狀，已有2人確診為桿菌性痢疾，其他人仍在檢驗中。

根據疾管署資料，一名北部30餘歲男性於9月初赴印尼峇里島旅遊，返國後隔天因發燒、腹瀉、噁心等症狀就醫，經檢驗確診為桿菌性痢疾；衛生單位進一步調查發現，同團的另一名20餘歲女性團員，也曾經出現嘔吐、腹瀉症狀，經檢驗後同樣確診為桿菌性痢疾，其他尚有13名有症狀團員一併採檢送驗。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，個案於印尼當地飲食，主要以熟食為主，但曾經至環境不佳的餐廳食用海鮮類餐點，研判此為一起群聚感染事件。

疾管署指出，桿菌性痢疾潛伏期為12至96小時，通常1至3天，有時長達1週，常透過受污染的食物或飲水傳染，也可能因蠅蟲沾染、交叉使用砧板而污染食品，特別容易在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區引起流行，症狀包括腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、痙攣及裏急後重（有便意，卻拉不出來）、血便及粘液便等。

疾管署提醒，民眾出國應注意飲食衛生，儘量吃熟食、熱食，也避免吃包裝不完整的冰品、飲料，並勤洗手、保持個人衛生；行程中或返國入境時，如出現疑似症狀，要主動聯絡機場檢疫人員及就醫，並確實告知醫師旅遊、飲食史，以利診斷與通報。