不妙！灌漑用水缺1千萬噸 嘉南一期稻作恐歉收3成

烏山頭水庫今天蓄水不足，從水庫中的小島和遊艇碼頭露出可知缺水嚴重。（記者楊金城攝）

2018-05-21 21:15

〔記者楊金城／台南報導〕不妙，嘉南農業灌漑用水還不夠，烏山頭水庫到今天下午的蓄水量只剩1850萬噸，嘉南農田水利會農業供灌將在5月24日晚上9點停水，希望曾文水庫放水到烏山頭再為抽穗熟稔的一期稻作供灌一輪，否則一期稻作恐歉收3成以上，農民憂心忡忡。

水利署南區水資源局副局長簡振源說，曾文水庫不會「有水放著，不放給烏山頭」，曾文水庫和烏山頭水庫是串聯運用的，目前目標是先完成一期稻作農業供溉，南水局一直和嘉南農田水利會保持連繫，也感謝水利會配合農業用水節水，「曾文水庫會再放水到烏山頭，但何時放水？放水量多少？須再與水利會協調。」

曾文水庫蓄水量到今天下午剩約2800萬噸，蓄水率約6.3%%，烏山頭水庫到今天下午剩1850萬噸蓄水，蓄水率約25％。

曾文水庫為保有供水安全操作空間，已10多天未放水到烏山頭，只有前兩天合計放水300萬噸到烏山頭水庫。

嘉南農田水利會在嘉南灌區的一期作水稻種植面積有1萬5900多公頃，嘉南農田水利會管理組組長黃義銘說，烏山頭水庫蓄水量剩到1千萬噸時，將取水困難，目前也分擔1天40多萬噸的民生和工業用水，烏山頭現有蓄水量如未增加，恐無法進行最後一輪農業供灌，預估最後一輪供灌需水近1千萬噸。

目前嘉南一期稻在抽穗期後進入熟稔期，本身就是稻農的新營農會推廣部農事專員盧聰嘉說，如果無法灌溉，將使得稻穀因缺水導致無法飽漿熟稔，收成將損失慘重，恐引起農民反彈。