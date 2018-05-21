你知道嗎？在統一超商可以免費借書、還書 運費政府出

你知道嗎？在統一超商就可以免費借書、還書，運費政府出。（記者廖淑玲攝）

2018-05-21 22:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道嗎？可以在統一超商免費借書、還書，運費政府出，凡持有任一縣市公共圖書館借閱證讀者，都可到住宅附近的統一超商借、還書，雲林縣政府文化處圖書資訊科歡迎大家多利用。

虎尾圖書館人員指出，其實早自去年12月12日起，凡持有任一縣市公共圖書館借閱證讀者，就可利用借閱證號及密碼，依原各縣市規定登入「公共圖書館圖書資源共享服務平台」（http://rrcils.ncl.edu.tw），預約借閱全國12所公共圖書館資源中心館藏圖書、40餘萬冊，並可選擇在圖書館或統一超商門市辦理取書或還書，讀者借還圖書完全不需要支付運費，然而大多數讀者都不知道，實在很可惜。

雲林縣政府文化處圖書資訊科長張力元指出，公共圖書館資源中心館藏提供統一超商取、還書服務，早在去年12月就推動，讀者登入公共圖書館圖書資源共享服務平台預約圖書、選擇取書超商門市、輸入並確認取書人資料、平台顯示預約成功、待收到取書通知後，即可攜帶身分證件期限內到統一超商門市完成取書。

超商還書服務一樣先登入公共圖書館圖書資源共享服務平台，點選「個人書房」在借閱清單中勾選本次欲歸還圖書、取得還書代碼、將歸還圖書自行包裝妥當（包裝尺寸長+寬+高總和不超過105公分、高30公分，寬的最長邊不超過40公分，總重量不超過5公斤、至超商繳費機臺輸入退貨還書代碼列印小白單，將小白單及圖書包裹交付超商店員就完成。

但根據統計，該辦法實施以來，全省（不含外島）透過統一超商取、還書至4月底約3000本，其中雲林只有177本，為鼓勵民眾「開卷有益」，多讀書，張力元歡迎讀者多利用超商借、還書。

一名陳姓讀者則說，根本不知道有這個好消息，顯然從中央到地方都應該加強宣導。