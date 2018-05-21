因應汛期 中市6月底前修剪1500棵行道樹

市府進行行道樹防災修剪。（台中市政府建設局提供）

2018-05-21 18:33

〔記者張菁雅／台中報導〕汛期及颱風季將至，台中市政府建設局今日起進行行道樹防災修剪作業，第一階段修剪路段包含北區、西區、東區、南區、西屯區、北屯區等，合計約1500棵行道樹，預計6月底前完工；其他各區也會由該局及各區公所依分工機制陸續辦理。

建設局表示，為避免強風豪雨造成樹木斷枝、傾倒，該局將進行行道樹防災修剪，並依據行道樹修剪標準作業規範辦理，修剪作業除需兼顧都市防災機能及市民安全外，更要維護行道樹植株健康，因此，包括修剪位置、修剪操作、修剪強度等事項，均會落實作業規範及修剪計畫書規定。

第一階段進行北區健行路、進化北路、太原園道、忠明路、西區公館路、東區進化路、南區建國南路、忠明南路、西屯區福科路、北屯區南京東路等路段，總計將修剪行道樹約1500棵，預計6月底前完成。其他各區行道樹將陸續由建設局及各區公所依分工機制加強修剪。

建設局指出，為兼顧樹體整體健康情況，修剪過程均委託監看人員現場指導正確修剪部位，減少樹體傷口產生，並調整樹形，監看過程也將填寫監看記錄表，作為修剪作業實務檢討精進依據，維護良好都市植栽景觀。