醫病》視角突出現黑點、泡泡 中年男視網膜剝離緊急手術

民眾手機、電腦每天看不停，一位中年男子出現「飛蚊症」後視網膜剝離，緊急手術醫治。（圖由衛生福利部基隆醫院）

2018-05-21 14:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市一名中年上班族，每天手機、電腦看不停，有天在高速公路開車時，忽然發現左眼視角出現一堆黑點及泡泡，幾秒不到又消失，後來又出現，症狀持續4週之久，他緊急就醫，衛生福利部基隆醫院檢查發現他左眼視網膜剝離，緊急手術治療。

衛生福利部基隆醫院眼科主任陳家祿說，門診這一類病人相當多，「飛蚊症」是視網膜剝離最常見的前兆，不可輕忽，應定期門診追蹤防範。

陳家祿表示，有家族病史者、高度近視者、白內障術後的患者、眼球曾受外傷和糖尿病患、惡性高血壓患者、高度使用3C產品的人，都是視網膜剝離的高危險群。他提醒民眾，視網膜剝離嚴重者會導致失明，所以更不能輕忽眼睛的任何不適。

台灣的視網膜剝離發生率相當高，600度以上的高度近視者，視網膜剝離的發生率是一般人的數十倍、甚至上百倍。高度近視患者應避免高空彈跳、跳水、坐雲霄飛車、搖頭彎腰活動、用力解便等行為，這些都可能因為急速晃動、用力、撞擊，甚至離心力過大，增加視網膜剝離的危險。

另一方面，高度近視、糖尿病、有遺傳病史的高危險群患者，最好每半年一次到醫院作眼睛健康檢查，及早防範。