中壢首座原民風天幕 族人慶典、集會、社區活動全包

桃園市中區原住民族天幕活動場今啟用，印有原住民族圖騰的天幕展現原住民族的特色。（記者李容萍攝）

2018-05-20 21:32

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園市中區原住民族天幕活動場」20日在中壢原住民族集會所前廣場舉辦啟用典熟，此天幕以白色薄膜為頂蓋主體，代表原住民族的純潔意象，天幕並彩繪印有原住民族圖騰，除展現原住民族的特色，也成為內壢地區新地標。

桃園市長鄭文燦出席啟用典禮表示，中區原住民族天幕最高點約11公尺、面積311坪，工程經費1400萬元，四周設有電源插座，方便辦理集會、族人慶典、特色農產展售等活動，結合毗鄰的忠孝公園活動空間，可容納1200人在此活動。

鄭文燦說，桃園原住民族總人口約7萬3000人，僅次於花東地區，但都會區原住民族人口數則是全國第一，平均每4位都會區原住民族人就有1位住在桃園，市府規劃於復興區原鄉及都會區各設置2面天幕，其中，位於龜山及中壢都會區的2面天幕都已完工啟用，市府也提供原住民族人返鄉參加豐年祭的交通補助，並協調台鐵增開往返花東的專車，讓原住民族鄉親參加豐年祭交通更方便。

鄭文燦提到，桃園是原住民族的第二個故鄉，市府原住民族行政局107年度預算達13億元，持續加強設置集會所、文健站、關懷據點，推動文化傳承、修繕補助、社會住宅方案、租屋補貼等原住民族政策；以原住民族租屋補貼為例，補助每戶每月4000元，提供約1000個名額，另外，辦理設籍桃市年滿15歲足歲原住民族人，最高30萬元的原住民族團體意外保險，今年起提供原住民族籍大學生每年8000元的就學津貼，讓原青可以圓夢。