1隻1泰銖！泰國移工在台捉椿象 下鍋油炸成佳餚

椿象在泰國1隻要價1泰銖（約台幣1元），是美味的佳餚。（圖擷取自隨想臉書）

2018-05-20 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣現正進入椿象繁殖季，各地皆可見到惡名昭彰的荔枝椿象大肆產卵，彰化縣鹿港鎮頭南里頭庄巷有群泰國移工圍著樹木忙著捉椿象，原來椿象在泰國1隻要價1泰銖（約台幣1元），是美味的佳餚，被評為另類的椿象防治奇招。

彰化和美鎮仁愛里長黃合志在臉書上PO文指出，造訪鹿港鎮頭南里時，看見有群泰國移工戴著手套在龍眼樹下忙著抓椿象，細問之下才知道是要拿來當成打牙祭的野味，椿象在台灣只視為害蟲，在泰國人眼中卻是佳餚，只見移工們將捕捉到的椿象一隻接一隻放入水桶，準備帶回宿舍處理。

黃合志指出，泰國移工們透露烹調椿象的方式，先把捕捉到的椿象下鍋油炸，起鍋後佐上泰式醬料下肚，可做為另類的椿象防治奇招；嘉義市民「隨想」在臉書上分享指出，若閉上眼睛品嘗料理過後的椿象，絕對吃不出來吞下肚裡的是昆蟲，從色澤上來看，與一般的炒五花肉無異。

許多網友看到之後，均感到相當不可思議，相繼留言指出「油炸過很好吃，當不知道就好」、「我們只能靠他們了」、「越南也有在吃喔，真的」、「說能壯陽、護膚、美容、瘦身、通血路，半年內就不見了」、「真是謝謝他們，但也請他們注意自身安全」。

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