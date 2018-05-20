蘇祈麟求助「想變強」 館長霸氣回應：你來練我贊助你！

28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟赴美參加「世界儀隊錦標賽」，展現神乎其技的矇眼操槍，博得滿堂彩。（圖翻攝自臉書粉專「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」）

2018-05-20 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟赴美參加「世界儀隊錦標賽」，以神乎其技的拋、側接，以及別出心裁的矇眼操槍，勇奪第四名與創辦人特別貢獻獎。蘇返台後，還與家人一同接受總統蔡英文表揚。「館長」陳之漢昨在臉書粉專「飆捍」透露，蘇為了明年的比賽，向他尋求體能協助，他決定只要蘇來練，「我企業贊助你！」

臉書記錄顯示，昨天晚間11時18分，館長貼文表示收到蘇祈麟的來信。信中提到，「我是今年參加WDC世界儀隊錦標賽的蘇祈麟，您的善心讓我很敬佩，我回國後也開始靠自己所能做的回饋社會」。

蘇祈麟表示，因為該次比賽難度較高，恐出現強大恐懼感，出國參賽前曾想請館長幫忙克服，「但最後我還是克服了一切，明年我將會參賽繼續為國努力，為國爭光！」不過，蘇認為，槍有6公斤重，對身體是很大負擔，自己需要強健體魄、爆發力，「希望能在您的專業指導下學習，讓我駕馭槍枝更能發揮」。

蘇祈麟盛讚，館長「您是社會優良的人，常常幫助別人，能讓你訓練是我的榮幸」，強調「看多少金額該出的我還是會支付的」，並感謝館長瀏覽信件。

館長也在文末以9個字霸氣回應，「你來練我企業贊助你」。蘇祈麟見狀，也在下方留言「謝謝館長！po在這裡真的讓我太驚訝了，最後霸氣的一句話真的是帥到沒話說，非常謝謝你，謝謝你的重視」，承諾「我不會浪費你的資源，我會努力做到最好！感恩」。

該篇貼文至今累計逾1萬8000個讚，網友直呼「看到最後你喊了愛台灣，眼眶都濕了」、「軍人的驕傲」、「加油，訓練時要多注意安全」、「別給自己太多壓力，放輕鬆；現階段先讓傷好好調養」。蘇祈麟也親自回應，「謝謝你們！我只是做我應該做的事情，館長的無私幫助了很多人，他的大將之風才是值得敬佩的人，非常謝謝他幫助很多選手及這社會需要幫助的人！」

「館長」陳之漢表示，蘇祈麟向他尋求體能指導，他決定只要「你來練我企業贊助你」。（資料照由浪Live提供）

蘇祈麟看見館長的回文，也在下方留言串回應。（圖翻攝自臉書粉專「飆捍」）

蘇祈麟耗費十年心力，終於站上國際舞台。（圖翻攝自臉書粉專「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」）

蘇祈麟在操槍比賽尾聲時，還大喊愛台灣，這段撼動人心的過程，也被直播出去，感動許多台灣民眾。（圖翻攝自臉書粉專「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」）

蘇祈麟獲頒第四名與創辦人特別貢獻獎。（圖翻攝自臉書粉專「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」）