領18％覺得要回饋社會 「賴老師」做志工、幫助街友十幾年

退休音樂老師賴忠義（左）今天也參加台北市文化局的街頭藝人審議。（記者楊心慧攝）

2018-05-19 21:22

〔記者楊心慧／台北報導〕從政大附設實驗小學退休的音樂老師賴忠義，今天（19日）也參加文化局的街頭藝人審議，他笑說，已經十幾年都在醫院擔任表演志工，並不在意是否有考到街頭藝人執照。賴忠義很熱心，投入公益十幾年，不但當志工，還自掏腰包照顧街友們，談到為何要這麼做？他說，在退休後就開始這樣做了，因為自己領18％，總覺得要回饋給社會，為社會做點事！

賴忠義是樂隊和小提琴比賽的常勝軍，還教過總統馬英九的女兒馬唯中小提琴。今天他參加文化局街頭藝人審議，不過，他不在意是否能考到執照，賴忠義說，十幾年來都擔任醫院表演志工，只是想來試看看。

去年獲選新北市模範父親的賴忠義很熱心，常幫忙左鄰右舍修理電器，也會照顧住家附近永和區中正橋、福和橋下的街友，不但送食物，逢年過年還會發紅包，街友們總是親切的喊他「賴老師」，非常感謝他的愛心和奉獻。

賴忠義熱心做公益，談到志工的生活，他展開笑容，和記者分享投入公益的心情，被問到為何能持續堅持做公益十幾年？他說，在退休後開始做志工，他覺得，自己領18％，要回饋這個社會，希望能為社會做點事，不管是幫助街友或是擔任志工，他都覺得很開心。

賴忠義說，退休後自組「足音合奏團」，並擔任各大醫院的音樂志工，就算是爆發SARS疫情，還是會戴著口罩到醫院表演，只希望可以帶給病人精彩的演出，其他的都不是問題。他說，現在最大的心願是希望能把剩餘人生發揮到最大的能量！