大鵬新城拓寬人行道 居民抗議：圖利逢甲商圈！

大鵬新城居民抗議中市政府拓寬人行道，讓逢甲商圈店家賺錢，卻犧牲居民生活品質。（記者張瑞楨攝）

2018-05-19 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕拓寬幽靈巷？台中市政府預計將緊鄰逢甲商圈與逢甲大學的大鵬新城北側8米寬人行道，拓寬為可供汽車行駛的10米道，居民今天（19日）掛白布條，抗議市府圖利逢甲商圈店家，卻犧牲居民生活品質，市議員楊正中更質疑，市政府罔顧程序正義，以拓寬「和成巷」之名拓寬道路，卻被居民「抓包」，當地沒有這條巷道；都市發展局解釋說，「和成巷」是商圈店家的俗稱，拓寬可提升防災能量，歡迎居民於說明會中提出意見。

大鵬新城是眷村改建，南北各有一條8米寬的人行道，南側步道多年前已拓寬為10米，居民今天懸掛「假借消防救難圖利商圈」等布條抗議說，南側拓寬後，住戶深受其害，市府又要拓寬北側，還宣稱是基於消防救難之需，實情卻是讓店家汽車可由此進出，店家賺大錢，卻由住戶承受生活品質惡化之苦！

鵬程里里長陳文聿與議員楊正中質疑，居民飽受逢甲商圈人潮、噪音、衛生差與交通紊亂之苦，市府以「和成巷」之名拓寬北側人行道，當地卻沒這條巷道，市府沒有邀請住戶陳述意見，沒有進行環境影響評估，就進行變更都市計畫程序，本月21日於西屯區公所補開公聽會，居民將出席陳情抗議。

都發局：說明會歡迎提供意見

都發局說，逢甲商店街管理委員會向市府陳情說，當地店家林立、住戶密集，基於消防急救、人潮疏散等因素，必須把8米的「和成巷」拓寬為10米道，並開放汽車通行，都發局後來發現，「和成巷」是商圈店家的俗稱，人行道並無名稱，不過，都發局認為，拓寬有助於擴大商圈效益與改善消防急救機能，逢甲大學也願意提供拓寬2米的用地，將此案納入台中市都市計畫通盤檢討，獲內政部審議通過，歡迎居民於說明會中提供意見。