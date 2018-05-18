疫病》登革熱境外移入 疾管署呼籲多注意防護

2018-05-18 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前驚傳一起登革熱境外移入群聚感染案，兩名分別住在北部與中部的個案，都曾到馬來西亞參加同一場國際運動賽事，研判是在當地受到感染。

疾病管制署在今（18日）天表示，確診個案分別是北部與中部的10多歲的青少年，兩人分別在4月底與5月上旬分別至馬來西亞參加同一場國際賽事，也都在當地出現肌肉痠痛、頭痛、關節痛與肌肉痠痛等症狀；其中，北部個案一回國即刻就醫，在5月10日確診為登革熱病通報疾管署後，目前已出院；而中部個案因返國時症狀已改善，所以未就醫，後來在衛生人員採檢下，於5月16日確診，現已治癒。

而經相關縣市政府衛生局調查後，發現國內共13名選手與1名教練在上述時間內到馬來西亞參加同一場比賽，除了這兩名確疹個案，還有3人出現疑似病症，必須採驗確認是否為登革熱。

疾管署呼籲，民眾到東南亞等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹衛服部核可的防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；若返國後若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應盡速就醫，並告知旅遊史

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不過，隨著國內氣溫攀升，即將轉入夏季，也將進入登革熱的好發期，過去在2015年爆發的近年最嚴重的登革熱疫情讓人記憶猶新。

據《華人健康網》報導，登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒（Dengue virus）所引起的急性感染病，可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4種不同血清型別，每種都有治病的能力，而病人感染到其中一型登革病毒，就會對那一型的病毒終生免疫，但仍有可能在感染其他型別的登革病毒。

病毒由蚊子叮咬後傳染給人類，感染後潛伏期一般為3~8天，但少數人的潛伏期可達14天；而發病的前1至後5天，若蚊子又咬到體內已充滿病毒的患者，可能又會把病毒傳播出去。

登革熱除了常見的發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，而若是出嚴重的腹痛或嘔吐、出血徵兆、明顯的倦怠、坐立難安、沒發燒時四肢冰冷、臉色蒼白、六小時以上未解尿與呼吸困難等「危險徵象」，務必盡速就醫，以防演變成「登革熱重症」，致死率超過20%。

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拒絕登革熱 夏日防蚊一起來