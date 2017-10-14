症狀不典型 男染登革熱拖10天才通報

2017-10-14

記者林惠琴、賴筱桐／連線報導

衛福部疾管署昨公布，新北市鶯歌區東湖里本土登革熱群聚事件再增2名病例，分別為一名50多歲居住在鶯歌的男子，另一名是20多歲住在土城的男性環保署孳清人員，他曾到當地進行病媒蚊防治工作。

新北再增2本土群聚病例

累計此群聚事件確定病例已達6名，新北市衛生局已掌握710名接觸者實施健康監測至11月1日。同時也成立鶯歌區及土城區應變中心，防堵疫情擴散。

新北市衛生局局長林奇宏指出，從9月27日至10月12日，共接獲6例本土登革熱確診個案，都是感染第一型別病毒，經調查，他們在感染潛伏期間，都在鶯歌區東湖里活動，顯示此群聚事件具高度地緣相關性。

近3週累計6例確診個案

疾管署副署長羅一鈞表示，新增2名個案於潛伏期間，均曾到指標個案、也就是當地首2例確診病例─即一對50多歲夫婦住處附近活動，其中20多歲男子是在10月4日發病、12日確診；50多歲的個案則早在10月1日就發病，並曾因發燒就醫3次、住院4天，曾被診斷為細菌感染、肺炎，住院期間全身紅疹，又被診斷為藥物過敏，正因為症狀不典型，醫師未能及時察覺是登革熱，直到患者11日回診告知有登革熱疫情地點活動史，經檢驗後確診。從他發病至通報日期長達10天。

羅一鈞提醒，登革熱從發病前1天到後5天都有傳染力，若未能快速被掌握，可能造成衛生單位無法立即採取防治措施，增加疫情擴散風險，因此鄰近地區的醫療院所應提高警覺。

疾管署統計，今年國內累計9例登革熱本土病例、252例境外移入病例（含2例死亡）。