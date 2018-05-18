不是巧合！速食店為何愛用紅色當招牌 原來背後有玄機...

研究顯示，紅色能夠激起人類的食慾。（美聯社）

2018-05-18 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕速食已是全球主流飲食文化之一，但你有注意到，為什麼大部分的速食餐廳招牌都以紅色為主？原因在於，紅色在人類大腦中產生的影響力較其它顏色來得大，且也有助於引起人們的食慾。

根據《商業內幕》報導，舉凡麥當勞、溫蒂漢堡、IN-N-OUT、肯德基等多家大型連鎖速食店，招牌都是以紅色為主體，但這並非是什麼巧合或突發奇想的決定。報導中指出，雖然人類能夠看見數千萬種顏色，但紅色在顏色領域中具有特殊地位，其特別程度就連遠古祖先也覺得有必要命名這個顏色，因為文字發明之初，對顏色的稱呼僅有紅、黑、白等少數，即便藍色也是到後來才發展出來的。

由此可知，人類和紅色有某種特殊連結，經研究發現，紅色能夠引發人們的急迫感，也有辦法激起人類的食慾，這點對速食業來者來說無疑是最大利器。報導中提到，在希伯來語和新幾內亞部落的語言中，都以「血」作為紅色的代稱，在中世紀，紅色則成為許多皇室貴族的衣著特色。

紅色也是少數讓全世界一致重視的顏色，儘管我們是用五官來認知這個世界，仍有80%的資訊是從眼睛接收。另有調查指出，近85%的顧客會因為顏色在商品選擇上做出差異，另有80%認為，顏色是腦中對某件事物留下深刻印象的主因。