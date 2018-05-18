「急行軍」35小時 白沙屯媽抵北港萬頭鑽動

白沙屯媽祖抵達北港，超過10萬名香燈腳隨行，現場萬頭鑽動。（記者黃淑莉攝）

2018-05-18 11:24

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗白沙屯媽祖徒步北港進香不到36小時走了200多公里，今天早上10點多駐駕北港北辰派出所，超過10萬名信徒湧入北港鎮爭睹媽祖婆神威，北港鎮萬頭鑽動。

北港地區今天天未亮就熱鬧滾滾，許多民眾忙著準備各種點心、食物、飲料、水果，招待來自各地白沙屯媽祖的香燈腳，6點多陸續有信徒湧入，台灣最美歐巴桑、藝人陳美鳳也到北港分送補給營養飲給隨行香燈腳。

10點多白沙屯媽祖鑾轎抵達北港，一路鞭炮聲不絕於耳，沿路各家戶都準備香案虔誠膜拜，進香隊伍像一條巨龍。

白沙屯媽祖鑾轎跟往年一樣在北辰派出所駐駕，雲林縣長李進勇及多位縣府一級主管、立委張麗善、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港分局長廖志明及多位地方民代都到場迎接，大批信徒在神轎前跪拜祈求。

連續5年從苗栗一路徒步隨行的李先生指出，雙腳很酸、很痛，因為對媽祖婆的虔誠信仰一點都不覺得累；第2年參加的陳先生說，第一天晚上雙腳感覺不是自己的，第2天出發又莫名的恢復，感受到滿滿的媽祖婆神蹟。

李進勇指出，白沙屯媽祖進香規模最大、路線來回400公里最長的進香隊伍，是國家的重要的無形資產，歡迎各地信徒來北港參與盛會。

蔡咏鍀表示，為迎接白沙屯媽祖及各地香燈腳，北港全鎮總動員，準備各式各樣的美食、飲料，天氣炎熱也提醒大家要隨時補充水份、注意身體狀況。

拱天宮主委洪文華說，今年不到35小時抵達北港，今晚會駐駕朝天宮，明天早上6點55分刈火後起駕北返。

相關影音