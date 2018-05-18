抓寶廟公阿伯猝逝 眾寶友黃塔、撒花為他送行

2018-05-18 10:17

〔記者鄭旭凱／台北報導〕新北市新店地區寶可夢遊戲群組「寶可黃色戰隊」，發起一場「為廟公阿伯點燈送行」活動，猝逝的廟公阿伯告別式當天，寶友把周邊5座道館全部打成黃色，甚至在塔頂放上「色違」的黃色青鳥，祝廟公阿伯一路好走，附近的20幾座補給站更是全面撒花；許多寶友表示，感動到想哭。

原本萍水相逢 打團體戰建立情誼

廟公阿伯姓許，今年67歲，以往從沒有玩過線上遊戲，卻在兩年前一頭栽進寶可夢風潮，更和許多萍水相逢的寶友建立起堅強戰鬥情誼，平日大家一起抓寶、攻塔、打團體戰、訓練寶物、交換攻略等，不料日前在無預警的情況下病逝，許多寶友都相當不捨。

寶友們為了紀念廟公阿伯，16日告別式當天上午，分工合作將附近5座道館打成黃塔，20幾座補給站同時撒花，送廟公阿伯最後一程，這兩天畫面和故事在網路寶可夢群組裡流傳，許多寶友都表示，滿地撒花代表寶友們的一點心意，感動到想哭。

不只黃色戰隊 藍、紅戰隊也來幫忙

LINE「寶可黃色戰隊」群主小銘表示，以前大家只是新店七張這一帶每日擦肩而過的陌生人，走在同樣的街道、吃著同樣的小吃卻從來不曾互動，卻因為抓寶在互助合作中建立的友誼，寶友們用黃塔和撒花送廟公阿伯一程，分享溫暖和人情味。

小銘表示，活動只是希望為同為戰友的長者撒花點燈送行，期望長者一路好走，結果不僅獲得黃色戰隊寶友支持，也有許多藍色和紅色戰隊的寶友給予協助，既感動又感激。

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