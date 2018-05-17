新竹公園再造工程 議會要求做好停車規劃、管理措施

新竹市百年新竹公園再造工程何時完工？新竹市議會前往考察，要求市府給數字與時間表。（記者洪美秀攝）

2018-05-17 17:00

［記者洪美秀／新竹報導］耗資近6億元的百年新竹公園正進行整建改造工程，預計6月底部分景觀可開放，新竹市議會今天前往市政考察，部分議員對未來停車場的空間需求規劃，要求市府提早因應，另麗池的淤泥和水質也要求提供數據資料，同時新竹公園內的文資物有無列冊管理等，都要求市府做後續的維護管理。

新竹市府城銷處長顏章聖表示，新竹公園跨域亮點計畫包括新竹公園與動物園等工區，部分景觀預計6月底完工，新竹公園整個完成約在年底，而動物園再生計畫則要到明年3月才能完工。

顏章聖說，包括1.8米寬的外環人行步道已逐漸完成，而百年大道的櫻花林也即將完工，3月底完成的圓形廣場已開放供民眾使用，未來的麗池是以日式公園形式為主，近日清除各項淤泥後，會依時程放水測試，目前有3個曝氣池，水質和淤泥都會在控管範圍內。

新竹公園的再造工程除有百年櫻花大道，也會有兒童體驗探索區等，日式庭園的麗池會是一大亮點，有信心未來新竹公園會成為新的觀光亮點，每年預估可吸引40萬人次到訪。

多數議員則擔憂麗池日式公園的水質是否乾淨，同時因應未來觀光人潮，市府是否有足夠的停車空間規劃，還有工區一直圍著，很多長輩有上廁所需求，要求市府能提供流動廁所，讓市民方便。

議長謝文進也依據市議員的意見指出，新竹公園完工後，勢必帶動更多旅遊人潮及車潮，為疏解假日交通壅塞問題，請市府做好交通相關配套措施，以利提升觀光品質。

同時因應未來新竹公園管理強度增加，及園內有不同單位共同使用，請市府研議新竹公園管理體系，由專責單位專業管理，並建立溝通平台，有效整合管理。同時要求市府打造新竹公園成為友善無障礙公園。

另新竹公園及動物園內有許多歷史建物及古物，市府應確實督促施工廠商做好相關保護措施，以避免受損，讓在地文化資產得以永續保存。新竹公園內各項工程施工期間，請市府研擬對策，以降低對週遭環境的衝擊影響；確保工程如期、如質完工啟用。

同時新竹公園完工啟用後，勢必增加維護管理的負擔，請市府確實檢討樹木、櫻花、遊具及廁所的維護管理工作，提供市民完善整齊、乾淨的遊憩環境。