山水綠公園打造太陽光發電系統 預估年發電量最高100萬度

2018-05-17 15:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為發展再生能源、活化掩埋場土地利用，北市環保局今天在山水綠生態公園舉辦「台北能源之丘2.0」動工儀式，將打造地面型太陽光電發電系統，預計今年11月完工啟用。環保局表示，預估年發電量最高100萬度，等同280戶一般家庭一年用電量，同時每年可減少500公噸二氧化碳，相當於一1.5座大安森林公園吸碳量。

山水綠生態公園面積1.3公頃，前身為山豬窟垃圾掩埋場，2011年停止掩埋、2013年成功復育，轉型為生態公園。北市環保局表示，「台北能源之丘1.0」位於台北市福德坑環保復育園區，是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠，今年再接再厲，要把山水綠公園變成「台北能源之丘2.0」。

北市環保局長劉銘龍表示，預計11月可完工發電，政府每年可獲10.1%回饋金，而除了太陽光電系統外，山水綠公園同時也有沼氣發電系統。

環保局副局長蔡玲儀進一步說明，以福德復育園區為例，廠商每年有千萬收益，回饋政府10%，即100萬元；預計廠商在山水綠生態公園建置太陽光電系統，每年可有500萬元收益，市府約可收到回饋金50萬元。

市長柯文哲今主持動工儀式致詞指出，近來深澳電廠是熱門議題，電還是要用，目前台北市再生能源包括水力發電、太陽能板、沼氣發電等，但只佔3.45％，顯然是不夠的，因此要好好思考再生能源的發展，特別是太陽能光電。

他也提到，正在思考未來公家機關及學校屋頂的利用方式，目前有三種選擇，包括裝設太陽能板，田園城市（綠屋頂），最差的選項則是塗上白色反光漆，減少吸熱。