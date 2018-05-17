郵差按錯鈴 1張掛號信1個月才收到

2018-05-17 12:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕郵差送錯地址，偏偏對方又簽章誤收了，機率有多大？王姓學生的1張國際志工證書，主辦單位已寄掛號郵件快1個月了，但王家遲遲未收到，後來追查才知郵遞過程「誤送誤收」，讓家長打趣說，「『林德福』（體育署長）的郵件，『魏健宏』（中華郵政公司董事事）可以簽收」，萬一郵差一時未察送錯地址，被誤送的對方也糊塗，這種烏龍事可能再發生！

台南郵局表示，現行投遞流程為兼顧民眾便利，只要投郵地址正確，通常可以代簽收，連串的錯誤巧合才會造成投遞誤失，應是少數特殊個案。台南郵局建議，民眾若發現等待的郵件出乎預期未收到，可儘快聯絡送件人及郵局，以利儘快追回郵件。

王姓家長表示，兒子參加1項國際賽事志工服務，由主辦單位寄發志工證書，可是家裡等好久未收到，打電話詢問主辦單位，才知已寄發快1個月了，連忙向台南郵局打探，幾經波折追查結果，原來郵差送錯地址到某家公司，偏偏該公司人員也未察知，慣性以公司簽章將信件全收了，事隔多日，早忘了有沒有志工證書掛號郵件，證書不知去向，幸好後來郵局坦承疏失，向主辦單位說明，主辨單位重新寄送1張證書，終於圓滿解決。

王姓家長也表示，遲遲未收到時就該注意，打探其他參加學生有沒有收到，「趕快去追追追」，或是郵差送信蓋章時，多喊一句收件人名字，提醒地址與名字雙重確認，可能就會有不同結局。