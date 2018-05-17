不捨！76歲嬤不讓孫生孩子 原因讓人鼻酸

2018-05-17 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕大部分的阿嬤都希望早日抱孫，享受承歡膝下的幸福，但這位阿嬤卻希望不要再有下一代，這個家族彷彿籠罩在罕病「亨丁頓氏舞蹈症」的魔咒下，祖孫三代至少6人已發病，其中2人因此病逝、2人殘癱，多年來76歲的范姓阿嬤照顧2癱兒身心俱疲。只要父母一方有此遺傳基因，子女罹病率高達50%。阿嬤愁容地表示「我要消滅這病，我跟孫兒女說，以後都不要生孩子。」

據《蘋果》報導，「這病讓全家不得安寧，不知哪個兒孫會突然發病，太可怕了」阿嬤表示，亡夫在9歲雙親過世後靠放牛長大，當年兩人媒妁認識時不清楚夫家有此遺傳罕病，兩人共有4子，其中次子出養，夫妻以賣豬肉維生，各自成家後沒想到3子陸續發病。阿嬤表示，20多年前當時56歲的丈夫過世，他最後的10多年瘋瘋癲癲，甚至持刀砍傷她，那時以為只是單純精神病，兒子也發病後，在醫師的查問下，才知道家族有此病的異常遺傳基因。

阿嬤表示，56歲長子、51歲么兒約10年前都出現四肢異常抽動、走路不穩的症狀，接下來出現精神異常，智能、肢體逐漸退化，約8年前確診為罕病「亨丁頓氏舞蹈症」。離婚多年的長子5年前癱瘓只好送安置；原本靠阿嬤及妻子照料的已婚么兒精神異常、勉強可走，但去年底開始嚴重吵鬧、隨地大小便、亂吃生冷菜肉，鬧到孫子女難以讀書，今年2月只好也將他送安置。

阿嬤說，她和癱瘓兩子、兩孫、么媳，6人目前靠補助加上么媳在餐館工作的錢維生，每月只有約3萬2千元收入，這些年阿嬤的積蓄及長子勞退近百萬元全用光了，還向她妹妹借了快20萬元，真的沒辦法了，「做媽媽的，看見孩子生病，又心痛又累，不知道還能顧到何時？」

「我要消滅這個病，我跟孫兒女說，以後都不要生孩子，不要讓這病害苦自己和照顧者。」阿嬤難掩悲傷地表示，後來才得知亡夫家族那邊也有多人發病，希望這病的痛苦能終結在這一代。

亨丁頓氏舞蹈症是一種體顯性遺傳的神經退化性疾病，父母其中一人的基因有變異，其子女罹病機率高達50％，一般發病年齡在30~55歲，發病後存活約15~18年。疾病特徵是漸進式的手足無規律、快速動作、智能退化及人格改變等精神問題，至後期是行動遲緩及肌張力異常動作，目前仍無有效藥物可治癒或延緩此疾病的方法。