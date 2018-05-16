挽救老街溪生態 敬鵬工業捐3500萬給桃市府

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府晚間發布訊息，敬鵬工業公司對於0428火警對周邊鄰里影響、老街溪生態復育補償及公務支出，將捐贈3500萬元、賠償123萬元。
市府說，市府於敬鵬火警案緊急應變作業期間，環境監測、魚體清除等機具及人力支出費用，經統計約123萬元，敬鵬公司允諾全額賠償。
此外，敬鵬公司主動捐贈500萬元環保基金，作為環境維護、環境保護、環境教育等相關用途使用；對於大火後造成老街溪水質污染及魚隻大量死亡，敬鵬捐出3000萬元，作為後續老街溪生態復育與水體監測用途。
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〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府晚間發布訊息，敬鵬工業公司對於0428火警對周邊鄰里影響、老街溪生態復育補償及公務支出，將捐贈3500萬元、賠償123萬元。
市府說，市府於敬鵬火警案緊急應變作業期間，環境監測、魚體清除等機具及人力支出費用，經統計約123萬元，敬鵬公司允諾全額賠償。
此外，敬鵬公司主動捐贈500萬元環保基金，作為環境維護、環境保護、環境教育等相關用途使用；對於大火後造成老街溪水質污染及魚隻大量死亡，敬鵬捐出3000萬元，作為後續老街溪生態復育與水體監測用途。
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