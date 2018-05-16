亞太用台灣大電信網路品質差 NCC各罰240萬元

2018-05-16 16:14

〔記者劉力仁／台北報導〕亞太電信未經國家通訊傳播委員會（NCC）核准使用台灣大哥大核心網路提供4G電信服務，導致網路品質不佳、客訴比例高，NCC今天分別各罰240萬元，2業者累積罰款各1170萬元，NCC要求亞太電信應該依照事業計畫書完成建設，確保行動通訊服務品質。

亞太電信標到4G行動寬頻頻譜後，未依事業計畫書進行網通建設，在未獲NCC核准情況下，與台灣大哥大合作，使用台灣大哥大網路提供服務，NCC裁罰6次並命限期改善，2家公司雖辦理改善作業，但違規事實持續存在，亞太客訴比例偏高，今天NCC以違反籌設時事業計畫書為由，再對2家公司各罰240萬元，並限期改善，屆期仍未改善者，得連續處罰至改善為止或廢止其特許。

NCC發言人翁柏宗表示，亞太電信自前次裁罰後雖已加速基地台建設及提前相關建設時程，以擴大基地臺電波人口涵蓋率，並逐步將行動寬頻業務用戶訊務導回自建網路，到今年1月31日止，使用台灣大哥大訊務比例約剩17.13%，借網用戶數約剩23萬戶，目前情況已優於104年10月對NCC之承諾，但違法令事實仍存在，且持續3年4個月有餘，106年12月NCC電信客訴案件，亞太電信客訴量（174件）占總客訴量（669件）之26.01%，其中以75%是投訴通訊連線品質不佳，亞太客訴比例高於同業，及通訊連線品質方面仍需加強改善。 NCC也要求亞太電信與台灣大哥大必須儘早停止借用及出借網路提供服務情形，回歸市場正常競爭秩序。