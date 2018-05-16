陽明山繡球花季到 19日、週六起交管

2018-05-16 15:21

〔記者黃建豪／台北報導〕 陽明山海芋季進入尾聲後，將由竹子湖繡球花季接力，今年繡球花期從5月16日開始自6月24日，因預期上山賞花民眾將多，交通局昨宣布從本週六（19日起）花季期間將實施交通管制，主要管制竹子湖地區與仰德大道，賞花民眾仍建議搭乘公車上山。

交通局指出，竹子湖地區假日交通管制時間為上午九時至下午六時。

◎湖田橋往西經海芋大道至往中正山之岔路口採順時鐘單行管制。

◎湖田橋往東至「頂湖入口（竹子湖）公車站」前為雙向通行。

◎頂湖段（自「頂湖入口（竹子湖）公車站」往頂湖產業道路）採單向通行且禁止迴轉，車輛由石板路往陽金公路離開。

仰德大道假日實施通行證管制：上山管制點於仰德大道與至誠路口，管制時間由上午8時至下午3時；下山管制點於陽明路與中橫街口及格致路與凱旋路口，管制時間為下午2時至下午6時，管制對象為自用小客（貨）車。

另外，竹子湖地區及仰德大道，轄區警察分局會再視天氣及交通實際狀況，實施彈性交通管制。

交通局也建議，因交通管制與避免交通壅塞，仍建議民眾可利用公車上山，但因繡球花季人潮不比海芋季，因此繡球花季期間，並沒規劃接駁專車，民眾要到竹子湖，仍可搭乘小8、小9、休閒129等路線公車上山，會再視人潮情況進行調整。