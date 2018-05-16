竹南擬路邊停車收費 鎮民憂鬧區人車爭道

2018-05-16 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮為全縣第3大城鎮，人口逾8萬5千人，又鄰近竹南、新竹科學園區，遷入人口急速增加，卻也導致市區停車位不足。竹南鎮公所為解決停車亂象，擬於下半年將環市路內市區範圍及新南里主要道路辦理停車收費，但有部份鎮民擔心，鬧區道路狹窄，若劃設停車格恐導致人車爭道，成為交通隱憂。

竹南鎮公所今早辦理路邊停車收費說明會時表示，停車格劃設會以道路寬度達14米以上兩側、8米單側為標準，鬧區的12米寬道路會先假放樣後再決定劃設單側停車格，並會考量醫院、診所病人或行動不便者出入方便，於部分路段擬劃設臨停黃線。

另關於鎮民關切停車位需求問題，竹南鎮公所也強調，隨著竹南國中停車場年底設置完成後，約可釋出200個停車位，另也透過前瞻建設經費於竹南火車站東側增設地下一層樓的停車場，未來路邊停車收費上路前，公所也會蒐集私人空地作為路外合法停車場，並將地點PO網公告，方便鎮民找車位。

竹南鎮民代表主席方進興也支持路邊停車收費，但他認為應採漸進式，由車站、銀行、公家單位附近道路優先劃設，遠離鬧區以外路段應暫緩實施，供附近居民方便停車。

竹南鎮長康世明說，政策上路前會先於博愛街、延平路、光復路等車流量大路段進行假放樣，觀察實行成效後再修正。