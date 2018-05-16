撞倒機車對方報價8萬4 網友：不如買台新的給他

2018-05-16 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書PO文詢問，指先前因車禍撞倒一名機車騎士，造成對方機車損壞，結果事後對方開出報修單，價目讓原PO心中存疑，因為對方的機車雖然號稱是山葉機車新勁戰4代，但有些報價非常高，像是排氣管就要1萬2800，31項結算下來竟高達8萬4650元，引發大批網友議論。

網友在「我是土城人 我愛土城區」發文指出，日前因車禍撞倒一名機車騎士，造成對方機車損壞，但對於對方開出的報修單有所疑慮，並詢問版上是否有機車行能告知其價錢是否合理。原PO所貼出的價目單上共有31項，包含排氣管要價1萬2800，車台要價1萬2，安全帽9800，前叉總成6500，主配線5500，行車紀錄器5200等，零零總總加起來要價高達8萬4650元。原PO在底下的留言中也PO出事故現場畫面，並指對方只有擦傷，自己則是沒有保險。

該文PO出後引發許多網友議論，一開始有人單純覺得這價格報得有點高，不過也有人分析說，因為是勁戰4代，加上有些人喜歡改車，也許價位確實就是這麼高。還有一些人在看過事故現場的照片後，質疑原PO開車不夠小心，留言說「花點錢為自己的過失負責！」、「機車直行你撞他，業務過失加醫藥費你要賠多少？要判別對方有沒有坑你也不先想一下自己過失！更何況這是改裝車，賓利保時捷親一下看你還敢不敢該！」等。

不過也有不少網友質疑，有些報價實在太高，像是排氣管、前土除、船底等項目，並酸說「車行估的不意外，很多看起來是改裝品但連電瓶都換掉是怎麼撞的」、「大概只剩引擎沒寫下去了吧」。也有人是從整台車的價位指出，目前一台新的勁戰4代要價不過8萬初頭，還不如買一台新的給對方，引發不少網友附和。也有網友建議，可以請認識的朋友車行協助對照估價，或是就雙方的肇事比例，以及車齡等進行協調，也有人認為「改裝品不能也估價，直接去調解委員會，接著走法院，道義上最多是賠一台全新的給他，走法院的時候還會對車子年份折扣下去算的。」

此外，也有網友根據車號協助上網查詢車輛檢測紀錄，質疑該輛機車疑似並非勁戰4代，並提醒原PO要記得比對，或是了解是否車主有換牌，或是車行寫錯車。