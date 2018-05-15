公園砍樹危及鳳頭蒼鷹棲地 居民為鳥請命

人口稠密的永康區，出現鳳頭蒼鷹的蹤影。（周達禮提供）

2018-05-15 15:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區勝利里還未徵收的公園預定地內，有保育類的鳳頭蒼鷹築巢，已停留2年以上，難得的鳥況，令住戶們驚喜；但近來現場疑因要開發，林木突然被砍，居民憂心棲息環境被破壞，向市議員林燕祝陳情，今天一起請命，呼籲停止濫伐，政府相關單位協助處理，守護生態。

林燕祝下午邀請市府的農業、地政與工務等單位會勘，釐清產權，爭取留住公園林木，除了翡翠大郡社區住戶之外，護樹、保育等團體也到場聲援，氣氛熱烈。

攝影玩家周達禮指出，他在現址觀察鳳頭蒼鷹已2年以上，至少都有1對來此棲息，還會築巢，繁殖下一代，如此因為開發、砍樹，而趕跑了保育鳥類，真的很可惜。

翡翠大郡徐姓住戶也表示，鳳頭蒼鷹的都市適應力很強，人群較容易接近，進行難得的生態觀察，目前預定地已有3、4株小葉欖仁被砍，棲地已遭危及，真的要設法保護。

紀錄片導演詹家龍也專程拍攝，希望透過精彩、生動的畫面，留下鳳頭蒼鷹的美麗身影。

農業局官員強調，既然現場有鳳頭蒼鷹，一旦出現侵擾、虐待、獵捕、宰殺等行為，被抓到者，可根據野生動物保育法來處理，可處1年以下有期徒刑，最高罰金300萬元。

工務局官員則提到，現址為尚未徵收的「公五」用地，面積13.7公頃，達35筆土地，大多數是私有，共同持分，未取得全部同意前，不能擅自開發。

至於鳳頭蒼鷹棲息處，面積約2.8公頃，共65位地主，林燕祝認為，既然尚未分割，且產權也包含公有，不可能全部取得同意，她要求相關局處儘速行文，告知法令規範，守護這片綠林。