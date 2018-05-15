阿罩霧公益路跑 5千名額今開放報名

阿罩霧公益路跑今天開始開放報名，明台高中學生展示賽事紀念衫和豐富的完賽禮。（記者陳建志攝）

2018-05-15 13:44

〔記者陳建志／台中報導〕由台中市政府、立法院中部辦公室和霧峰區公所、霧峰區農會共同舉辦的「阿罩霧鄉村田野公益路跑」，將於10月21日開跑，今年除了首度把起跑點移至立法院中部辦公室園區，還新增了30公里超半馬挑戰組，提升賽事挑戰性，今天上午舉辦啟動記者會，由明台高中學生展示今年的路跑紀念衫，以及花賞禮盒、霧峰香米、荔枝蜂蜜酒等完賽禮，並宣布從今天下午2點開放報名，共5千個名額額滿為止。

今年邁入第4年的阿罩霧公益路跑，即將在10月21日上午6點開跑，主辦單位今天上午舉辦啟動記者會，出席的市府農業局主秘王瑞卿稱讚阿罩霧路跑越辦越成功，期許能超越彰化田中馬，並像新北市萬金石馬拉松一樣獲得國際認證。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，今年共規劃30公里超半馬挑戰組、21公里初霧半馬組、11公里勇腳健跑組與4公里健康親子組，其中30公里超半馬挑戰組為今年新增組別，將提升賽事挑戰性，並準備花賞禮盒、霧峰香米、初霧燒酎、荔枝蜂蜜酒、初霧酒粕面膜等完賽禮，讓跑者跑出健康還能滿載而歸。

今年賽事除起跑點首度移師立法院中辦園區，路線也做了調整，霧峰區長李鴻裕表示，參賽民眾沿途可欣賞霧峰林家花園、阿罩霧公園、民生故事館、光復新村等霧峰景點，歡迎全國民眾踴躍報名跑出健康；立法院中辦主任賈鴻奎也邀請大家一起參加路跑並欣賞優美的中辦園區。

霧峰農會表示，此次賽事每報名1位跑者，就捐出10元給霧峰公所做為公益基金，並從今天下午2點開放報名，7月底截止，為維持賽道品質，名額共5千人額滿為止，請大家保握機會，可上網報名，也可電話報名：04-22411060。

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