頭份迎「四月八」 全市張燈結綵、市長將熱舞迎客

小朋友提著自行彩繪的燈籠，到頭份市公所歡喜領獎。（記者鄭名翔攝）

2018-05-15 12:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市年度節慶盛事「四月八」踩街活動，將於5月20日晚上熱鬧展開，頭份市區上、下公園都已經張燈結綵，各式花燈點綴夜色。今早頭份市公所舉辦記者會，頭份市長徐定禎、苗栗縣政府文化觀光局副局長詹彩蘋也大秀舞技，以好客舞歡迎各地遊客來體驗。

「四月八」是頭份獨一無二的節慶文化，也是全台唯一不在元宵節也會提花燈踩街的地方盛事，而四月八重頭戲踩街活動定於5月20日晚間6點，於頭份市區的中華路、中正路段封街舉行，屆時將有在地社區、社團、學校組成29隻踩街隊伍參賽，另還請到8組專業團隊表演，以爭奇鬥艷裝扮炒熱一年一度的節慶味。

而為迎接即將而來的「四月八」，頭份市公所外、上、下公園皆以裝飾各式彩繪花燈，讓市民提早感受濃濃過節氣氛。今早頭份市公所也表揚精心製作特色花燈的國中、小學生，其中頭份國中以浮雕藝術，在花燈上黏上祥龍、湯圓等造型，創作出超吸睛的造型花燈，一舉囊括國中組冠、亞、季軍及優勝等大獎。

除了踩街遊行外，頭份市公所也於5月22日舉辦四月八辦桌宴，席開近百桌，除了可品嘗客家傳統四炆四炒外，還有頭份大粄圓、紅糟鴨、炒米粉等美食，要讓出外遊子返鄉回味道地家鄉味。

頭份市公所也提醒，5月20日下午5點起中正路從顯會路口至信東路口將封街，6點開始包括中華路、中正路及附近道路將全線封閉至晚間10點，請用路人提早改道。

相關影音