反對教長再出招 全教總發問卷給縣市長參選人結果揭曉

反對教育部長吳茂昆再出招，全教總理事長張旭政今天公布問卷調查結果指，各縣市長參選人有17位回覆，其中16位認為吳茂昆不適合擔任教長，13位國民黨、2位無黨籍、1位台聯黨籍。（記者林曉雲攝）

2018-05-15 10:19

〔記者林曉雲／台北報導〕反對教育部長吳茂昆再出招，全國教師工會總聯合會今天開記者會，公布對57位縣市長參選人所做的問卷調查結果，理事長張旭政表示，在57位之中，只有17位回覆，占比近3成，其中16位認為不適合，13位國民黨、2位無黨籍、1位台聯黨籍，1位回覆「不方便表態」（南投縣長林明溱）。

張旭政說明，包括桃園市長參選人陳學聖等16人，都認為吳茂昆不適合繼續擔任教育部長，大部分的縣市長參選人並沒有回覆，現任縣市首長僅南投縣長林明溱一人回覆「不方便表態」，可理解，地方教育經費有許多要靠教育部補助，在不願得罪教育部長的情況下，現任縣市長多選擇不表態。

張旭政表示，值得玩味的是，民進黨現在大多數的縣市執政，非執政縣市的參選人也積極爭取表現，卻沒有任何一個人表態相挺執政黨的教育部長，不表態不意外，但沒有任何一個人願意表態支持吳茂昆則非常意外，這個問題對民進黨籍縣市長參選人恐是尷尬的議題。

全教總公布調查結果，台北市長各參選人包括柯文哲、姚文智、呂秀蓮、丁守中、范雲、蘇煥智，新北市參選人蘇貞昌、侯友宜，桃園市參選人鄭文燦，台中市參選人林佳龍、盧秀燕，台南市參選人黃偉哲，高雄市長參選人陳其邁、韓國瑜等人均未回應。

全教總也統計，各縣市教師會、教師工會、15個家長團體已表態認為吳茂昆不適任教長，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都的主要家長團體，顯然教長無法得到教育團體的認同，未來的施政將是阻力重重。

張旭政表示，教育部長不得人心，如果不下台，未來的教育政策必會受到各方質疑，推動起來也將是阻力重重，呼籲趕緊換一位教育部長，重拾教育團體和民眾的信心，才是正本清源之道。