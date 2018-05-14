小琉球全島推廣環保旅店 盼造「無塑低碳島」

小琉球四面環海，全島沙灘都是白沙。（記者陳彥廷攝）

2018-05-14 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年全台限塑，被視為低碳、減塑指標的屏東縣琉球鄉因為鄉內民間自發實踐環境永續，今天並進一步擴大減塑行動，就為讓小琉球的旅遊能永續發展。

小琉球近年觀光蓬勃發展，近年登島人次已數年突破百萬人次，但人潮也帶來垃圾及環境壓力，尤其魚類、海龜誤食海廢塑膠排遺「便秘」的影片更是瘋傳引發討論，為讓這個海龜之島永續，早已有不少旅宿已是「環保旅店」，提倡不提供一次性的用品、瓶裝水及塑膠袋的概念。

民間自發的力量果然感染更多人，今天屏東縣環保局到小琉球管理站舉辦「環保旅店、餐館」的申辦說明會，小琉球海洋志工隊也邀請業者前來簽署「無塑低碳島」的宣言，逾百人到場，踴躍程度震撼了環保局及環保署官員。

縣環保局指出，小琉球觀光發達，但垃圾因此量增，但離島垃圾清運成本高昂，為推動減量，配合環保署自備盥洗用品、續住不更換床單、毛巾的環保旅店政策，並參考日本綠色硬幣作法，業者呼應消費者的綠行動給予房價、用餐或商品、行程等優惠回饋，或從節省的備品費用中提撥經費贊助推廣環保活動，達到雙贏，甚至發下豪語，年底前輔導島上所有合法旅宿登錄為環保旅店。

環保局局長魯台營表示，海廢包括島內流出及洋流循環兩者，消費者及業者不提供一次性的塑膠用品可說是島內減塑成效最明顯作法，而從潮間帶12月到隔年3月底禁入及海洋志工隊、海湧工作室等自發性的淨海、淨灘等，都可看出島上居民的環境意識堪稱全台「領頭羊」，正推動小琉球打造成減塑的示範鄉鎮。

海洋志工隊則表示，無塑低碳垃圾減量在小琉球不是口號，而是真正發酵並落實，從潮間帶到綠蠵龜帶進大量的遊客，同時也帶給小琉球大量垃圾及污水，旅宿業是站在第一線行業，成環保旅店，能名正言順提倡不提供一次性的用品、瓶裝水及塑膠袋，讓小琉球真正成為一個生態旅遊的島嶼。

島上旅館琉夏萊也是環保旅店，業者許博森說，島上大部分居民都明白環境永續才是觀光利基，因此踴越程度超乎想像，實務上常發現礦泉水瓶根本沒喝完就隨意丟棄，而小琉球民間必須自覺，若垃圾不減量不做環境保護，未來可想而知；小琉球商圈協會理事長、十七幸福民宿業者劉宗修則表示，「無塑」是目標，包括自己島上早已有31家旅宿為「環保旅店」，顯見居民共識，申請標章屬形式，只要有心，不論是否成為環保旅店都能靠自己落實。