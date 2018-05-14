雙湖園布袋蓮孳生 疑與軍方汙水流入有關

雙湖園布袋蓮孳生嚴重，已蔓延至九曲橋四周。（記者劉禹慶攝）

2018-05-14 21:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人工造湖典範的雙湖園，由於鄰近菜園濕地，成為賞鳥勝地，但新近資深鳥友發現外來種布袋蓮孳生嚴重，恐將佔據湖面，疑似軍營廢水流入導致優養化，同時解說牌不只褪色，內容與環境也不符合亟待改善。

外來種動植物入侵澎湖，近年來已造成嚴重生態問題，賞鳥勝地菜園濕地「致真丶致善丶致美丶三致」的4小湖，因無人管理維護，四周已經變成濕地的一塊大瘡疤，疑似是位在致真湖上端軍方營區汚水直接流入，成為水質優養化元凶，汙水沿著樓梯流到最後的三致橋，讓雙湖園九曲橋布袋蓮暴滿，以前只有惜源湖的3丶4個小湖滿而已！現在已滿到九曲橋四週，急需保育單位用心管理與経營。

另外早期軍方蓋的賞鳥亭，因時代久遠出現危樓景象，澎湖縣政府農漁局生態保育科爭取到經費，重新興建賞鳥亭，但比山水濕地的賞鳥亭還小一半，整個濕地更多的解說牌不只褪色，還有解説與環境不符！這些早期做的賞鳥牆，已經看不到鳥，資深鳥友建議可以改為各種生物的解說牌比較好。

針對資深鳥友的建議，澎湖縣政府農漁局表示，賞鳥亭因為拉高，方便鳥友賞鳥，所以較為狹窄，舊有賞鳥牆用途會再廣徵各界意見；至於布袋蓮問題，由於布袋蓮有淨化水質的功用，現場實勘在下方發現過鱸鰻等魚種，因此是否全面清除仍需進一步研究，但會先行防範向九曲橋蔓延。