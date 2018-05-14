「711看病專車」5/18上路 中壢、桃園通林口長庚

2018-05-14 15:18

［記者陳昀／桃園報導］為了讓中壢區、桃園區的市民快速前往林口長庚醫院，桃園市長鄭文燦今天宣布新增「711中壢-林口長庚醫院（經中正藝文特區）市區公車」路線，每天上午6點至晚上9點，從中壢公車站發車，行經中園路、桃園藝文中心共停靠30站，5月18日通車上路。

負責營運該路線的桃園客運公司總經理楊世勳指出，平日中壢端從上午6點發車到晚上9點、林口長庚醫院站從上午7點20分至晚上10點20分，平日尖峰每20至30分鐘一班、平日離峰及假日每40至60分鐘一班。

楊世勳表示，公司針對此路線配置9輛全新甲類大客車，路線名稱會以中英日韓文多語輪播顯示，其中有2輛為通用無障礙大客車，時刻表會公布固定班次，且備有升降設備，方便行動不便者使用，司機也會協助上車。

鄭文燦說，桃園市升格前只有64條公車路線，2014年配合公路客運移撥97條路線，截至上月底已增加到167條公車路線，並闢駛6條行駛高快速公路的快捷公車，可從各行政區前往雙北，而「711市區公車」可從中壢、桃園前往林口長庚醫院，方便市民前往看病，可謂為「看病專車」。

他表示，市府推動市民卡乘車優惠（買一送一、票價上限60元），以及機場捷運、市區公車雙向轉乘優惠，經統計去年桃園公車運量比前一年度成長571萬人次，市府將機場捷運A8、A10、A18、A21視為公車轉乘站，會持續增闢公車路線，未來大眾運輸會更便利。