「全世界最荒謬」 499之亂引爆立委眾怒！

中華電信引發連日499之亂，民怨連連。（資料照）

2018-05-14 10:20

〔記者陳宜加／台北報導〕中華電信引發連日499之亂，立委鄭寶清今天砲轟，不少人連昨天母親節都在排隊中度過，是「全世界最荒謬的事情」。他質疑，交通部作為中華電信最大股東，卻缺乏規劃。立委李昆澤更直言「所有媽媽與子女度過最痛心的母親節。」

鄭寶清表示，交通管理範圍很寬，包含海陸空，卻一直出問題，日前中華電信推出499專案，雖是美意卻造成動亂，過去遠傳299、台灣之星399反而沒發生問題，為什麼獨獨中華電信發生問題？他不反對更低費率，也屬於商業行為，但沒有做好規劃，亂成一團。

他痛批，有民眾陳情，趕著出國辦手續，卻抽到兩千多號，當場暈倒，499之亂成為全世界最荒謬的事情，NCC更將開罰30至300萬元，交通部公股持股最多的中華電信遭開罰，交通部慢半拍，應提出解決方式。

交通部常務次長祈文中回應，外界關注中華電信風波，主因中華電信市佔率相對較高，市場行銷影響較大，對於社會影響將於董事會中反應，他初步認為屬於市場行銷帶動消費，過程中有無瑕疵將進一步了解。

鄭寶清強調，不反對市場競爭，但要做好規劃，對於老客戶、忠實客戶也要照顧權益。祈文中承諾，引發社會關注將轉達董事會慎重考量，為經營策略參考。

李昆澤則表示，今年母親節，媽媽收到最不好的禮物，就是499之亂，中華電信不重視老客戶權益、事前準備不周、服務態度不佳，讓所有媽媽與子女度過最痛心的母親節。

他痛批，中華電信雖是公司治理，但交通部是最大股東，持有35％股份，一般董事有8席由交通部指派，獨立董事也是從中推舉，有絕對人事權與主導權，交通部對於民眾權益受到踐踏，必須有明確態度。

李昆澤提出5項具體建議，應重視老客戶權益，提供折扣、優惠方案，而不是只能繳交違約金、踐踏權益；第二，7天簽約期過短，應至少延到月底，讓新舊客戶可以適應；第三，4G品質值得擔憂，中華電信必須維持網速與品質，否則用戶增加、基地台一樣多，恐淪為「假4G真3G」。

另外，李昆澤要求，中華電信管理階層不重視客戶態度，令人非常不滿意，建議交通部撤換相關管理階層；而對於勞工權益，基層勞工非常辛苦，整個門市至少每天工時12小時以上，中華電信又宣布要調動第二線人員支援，可見人力吃緊，長時間、長工時踐踏勞工權益，應該改善。

祈文中承諾，將請董事在董事會中反映，希望經營團隊慎重思考，針對未來市場行銷策略應更密集思考使用者需求，交通部也將追蹤後續處理情形。

立委陳明文也說，中華電信只開放7天，當然大排長龍，沒有做好規劃，美意變成民怨，應該趕緊檢討，拉長為30天或開放網路申辦，不要變成社會問題。

他說，站在立委立場，推出優惠當然是好事，但中華電信看到大批人潮，就應該緊急有所反應處理，若連這種腦筋都沒有，就是「吃頭路吃到腦子都傻了」。