里比鄉大？東港行政區調整 古地名「東津」浮出水面

未來東津里地標水塔。（記者陳彥廷攝）

2018-05-13 22:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮為全縣第2大鎮，但鎮內現行行政區的編制落差太大，鎮民代表會議決要求鎮公所檢討編制，日前結果出爐，里數雖還維持22里，但整併及分拆各有2起，其中對東港格具意義就是古地名「東津」藉由這次調整「正名」重啟，屆時新的東港鎮行政中心就可望坐落在「東津里」。

內政部推動行政區精簡，東港鎮的大鵬里去年六月併入鄰近3里，而調整腳步沒停，擁1萬1049人的興東里及6671人的船頭里比屏東縣內不少鄉的人口都多，堪稱「里長管得人比鄉長多」。

里人口破萬雖在市區不算罕見，但在非市區就相當少見，且實質上對地方自治及行政資源和政策推展都有較多不利，兩里事務在人口極多下更是格外龐雜，各項大小業務相加使兩里里長的業務相形繁重，地方也不斷湧出調整聲浪不斷。

東港於清領時間原指新園鹽埔村以東一帶，但因東港溪山洪和海浪屢次襲庄，居民被迫東遷至今東港溪東岸，文人學士也雅稱東港為「東津」，不過極具特色且文雅的地名未成為任何行政區域名，相當可惜，可是雅號永流傳，隨著口耳相傳世代傳承，東港人難忘「東津」這個老地名。

「東津」一詞隨調整案出爐露出曙光，原來船頭里將分拆為船頭及東津里，東津里坐落於台17線接沿海路往南之西方，北面至西南面則順東港第一大排渠線形，南界則是大鵬灣環灣道路接後寮溪尾端一線，其中包括未來預設的新行政中心，東津里人口初步預估有3668人。

調整案本週送入鎮代會審查，若通過，「東津」一詞可望在東港鎮心臟地帶再現。