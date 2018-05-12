遭鄰田污染驗出農藥挨罰 神農獎有機農大嘆：難獨善其身

2018-05-12 22:50

〔記者李立法／屏東報導〕神農獎得主楊添得的有機食用玫瑰花園遭受鄰田污染，驗出農藥殘留，遭開罰3萬元，法院雖判決免罰，還他清白，但楊添得認為，信譽損失難以彌補，更凸顯台灣有機農業所面臨的困境；屏東縣政府農業處則說，台灣地狹人稠，發展露天有機農業確實不易，不少農友變通改採溫室栽培，成本相對增加，須仔細評估。

楊添得在九如鄉經營的大花農場，採自然農法生產食用玫瑰，並獲得有機認證，去年卻被驗出殘留殺蟲劑「陶斯松」，縣府依「農產品生產及驗證管理法」開罰3萬元，楊添得提出是遭受隔壁檸檬園污染的證據，強調他在阻絕措施上已盡最大努力，仍難以避免，要求撤銷處分。

縣府雖同意楊添得的訴願理由，但農委會認為，大花農場既以通過有機認證作為行銷訴求，依規定就是不能驗出農藥殘留，必須設法防範鄰田污染，否將失去立法保障消費者安全選購有機農產的意義，駁回楊添得的訴願；經提起行政訴訟後，屏東地院認為，大花農場是受鄰田污染，楊添得已盡最大努力阻隔，依行政罰法規定，判楊免罰。

楊添得說，他無端受害，就算法院還他清白，但商譽損失卻難以彌補回來，政府應重視鄰田污染問題，否將阻礙台灣有機農業的發展。

縣府農業處長黃國榮說，在高度密集採用慣行農法的台灣，發展露天有機農業並不容易，它不像歐美國家，農園之間可以有好幾公里寬的隔離帶，可避免鄰田污染，許多有機農遷就現實環境，採用溫室隔絕周邊污染，但平均每分地的資材花費將近要200萬元，在投資效益與農產種類的選擇上，必須審慎評估。