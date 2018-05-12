民眾瘋搶499 月租30元網友自嘲：維持邊緣人方案

2018-05-12 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信推出499元4G吃到飽方案，引起民眾排隊搶辦，有月租費只花30元的網友則PO出自己的帳單，自稱自己是「邊緣人」，讓其他網友看得瞠目結舌，直呼原PO根本不是邊緣人，而是山頂洞人。

有網友在Dcard貼出自己的行動電話電子帳單，上頭顯示4月份帳單只需繳31元，這名網友表示，這30元月租不含通話費，網路只有200MB，用不夠還可以買，但是通常不用，因為原PO通常都是宅在家使用Wi-Fi，出門到餐廳也幾乎都有網路可用，打電話也通常都是用LINE、Skype，因此不須多付通話費。原PO也自稱「本人為邊緣人，至今仍然未能提高通話使用量，因此持續這個每個月30元月租的邊緣人方案。」

該文PO出後引發許多網友熱議，紛紛留言直呼「我還以為88已經最低了」、「你這太邊了…」、「我以為我199已經很低了，你贏惹~~」、「你有朋友或社交圈嗎?」、「哇30好省」、「電信行表示：MD賺不到你的錢」。

對於有網友提出，「你用預付卡更省吧」，原PO則表示「本來要轉預付卡，他們不給我轉，我就決定要解約了。隔天客服主動打來，才說到指定門市就有這個30元方案可以用。」

還有網友笑稱「你有朋友或社交圈嗎?」，對此原PO則回「line和通訊錄的朋友不重複加起來大概150位，會約出去的大概20位。一個月跟朋友出門兩次而已，餐廳也幾乎都有歪壞，我出門完全沒用數據流量和通話XD」，讓網友直嘆實在太神啦。