499之亂！辦解約驚見申請書是別人的 怒控誤洩個資

李先生與盧小姐聯手在台哥大嘉市垂楊直營門市前開記者會投訴媒體。（記者丁偉杰攝）

2018-05-12 17:35

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕499低價吃到飽方案引發熱潮，李先生想向台灣大哥大嘉義市垂楊直營門市申辦解約，才發現門市人員在他年初申辦2699元方案時搞烏龍，誤拿其他用戶盧小姐的申請書給他，向業者反映，卻未獲妥善處理，讓李先生對業者失去信心，盧小姐也質疑業者將她個資外流，實在誇張！

李先生與盧小姐昨天（11日）向業者反映此事，未獲具體回應，今天近午11點半聯手在門市前開記者會，向媒體投訴。台哥大嘉市垂楊直營門市督導說，此事已由總公司處理，總公司人員會聯繫記者說明，但記者遲未接到相關回覆電話。

李先生說，今年元月7日向該門市申辦2699元資費方案，辦好後，門市人員拿申請書給他看，他確認是自己的基本資料無誤，門市人員收回後，結果誤拿盧小姐的申請書，裝入袋子交給他，直至最近他要解約申辦499方案時，才發現申請書竟是別人的。

李先生質疑，他當初2699元方案申請書不知流落何處，垂楊直營店及總公司回覆的說法都不一樣，令他懷疑是否也被外流？事後他對業者處理態度喪失信心，已向警方備案，或將尋求其他救濟途徑。

盧小姐說，去年12月30日向該門市申辦企客專案，後來接獲通知補簽名，今年元月7日她到門市簽完名後，見門市人員列印資料，詢問是否有資料讓她帶回，對方回覆說沒有，直到近日接獲李先生來電詢問此事，才驚知個資外流，認為業者事後處理態度消極。

律師劉興文說，依個人資料保護法第27條規定，非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當之安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏；去年元月，國家通訊傳播委員會（NCC）曾針對台哥大處理客訴案件時，違法將用戶個資傳給非執行公務的其他人員，依違反個資法第20條第1項、第47條第1項第3款罰鍰10萬元。