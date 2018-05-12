芋頭與鳳梨的奇妙結合 屏東縣推「芋旺酥」

2018-05-12 17:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕5月鳳梨、芋頭正得時，屏東縣政府今天（12日）在屏東市千禧公園舉辦屏東好物「鳳凰芋飛」行銷活動，屏東縣長潘孟安與來賓現場製作大碗公鳳梨芋頭冰，現場也準備限量鳳梨冰茶及芋頭牛奶，免費請民眾品嚐，各農產展售攤位果然吸引買氣。

屏東縣長潘孟安表示，屏東的好山好水，讓每個季節月份產出不同的優質果物，大武山下的砂礫土質適合鳳梨種植，生產面積超過3000公頃，造就全國鳳梨最大生產縣；位於水源水質水量保護區的高樹鄉，孕育出香氣濃郁的優質「高樹芋」，種植面積455公頃全國第3大，也是屏東好物品牌的主推商品。

潘孟安強調，縣府與各農會及產銷班合作推動「屏東好物」標章，代表著經嚴格認證檢驗，真正來自屏東，品質有保證的農產品牌，也成為外銷各國的高級農產精品，期望透過品牌行銷，打響屏東農業；高樹鄉農會理事長洪華進、總幹事謝朝景也到場介紹鳳梨、芋頭的特色。

為協助農民多元行銷，穩定價格，屏縣府今年委託專家研發「芋旺酥」，用芋頭做酥皮，鳳梨為內餡，外酥內軟、甜中帶酸，今天在展售活動中亮相，民眾試吃都說很特別；農業處長黃國榮表示，接下來會將配方交給高樹鄉農會，由農會生產，讓更多消費者能一次吃到屏東鳳梨和芋頭的美味。