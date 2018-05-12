雲林另類祕境！巨大「樹龍」出沒 還不只一隻

虎尾延平里「黃金龍」是由50棵黃金榕塑形而成。（記者黃淑莉攝）

2018-05-12 17:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南舊社里的「樹龍」已有60多年，是雲林知名景點；虎尾延平里也有一條「黃金龍」，經過社區志工施添文4年多照料、修剪，成為路口新地標，許多人行經特別下來拍照，2條龍外形不同，各有擁護者！

斗南舊社里的「樹龍」位在僑真國小大門口對面的興國路旁，舊社社區理事長柏家淵指出，樹龍不只是舊社的地標，也是斗南、雲林的觀光景點，還有遊客包遊覽車來參觀。

柏家淵說，樹龍是由已逝地主沈福來花了60年打造，從小苗、塑形到修剪，每一個小細節都不馬虎。沈福來過世後，由二兒子沈枝生接手修剪，其他子女也合力協助維護。

沈福來的女兒沈春菊說，父親的頭腦很好，樹龍從一棵榕樹花了好幾十年塑形而成，尾巴就有2、3樓高，3、40年前曾有人出價100萬元要買，父親堅持不賣！

雲林肉品市場大門對面虎尾延平里頂南路、中南路口的「黃金龍」，來由則是5年多前，社區綠美化栽種50棵黃金榕長太高、影響視線，社區環保志工施添文幫忙修剪，花了4年多才成形。

施添文說，從沒修剪樹經驗，剛開始修剪、塑形時，有人說像蚯蚓、蛇，家住附近，只要有空就去修剪。

社區居民，看到「黃金龍」，大家都很訝異施添文有這樣的才能，黃金龍位在社區入口處，常有行的人下車拍照，成為社區入口意象及地標。

虎尾延平里「黃金龍」，位雲林肉品市場大門對面虎尾延平里頂南路、中南路口。（記者黃淑莉攝）

斗南舊社里的「樹龍」已有60多年，從一棵榕樹塑形而成。（記者黃淑莉攝）