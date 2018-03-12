湖口老街觀光逆勢成長 店家增、停車滿

2018-03-12 18:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉湖口老街觀光逆勢成長！湖口鄉湖口老街自去年下半年來，遊客似有成長趨勢，老街店家增加，假日停車也一位難求；地方希望加強指標並重整停車場空間，也建議民眾可多利用大眾運輸交通工具。

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，根據縣府統計的參考數據，106年縣內旅遊景點的整體觀光人次呈現下降情況。不過，湖口老街106年的觀光人次97萬多，較105年88萬，逆勢成長近10萬人次；另像北埔老街、綠世界生態農場也是成長。

擔任新竹縣大窩口促進會執行長的湖口鄉湖鏡村長羅美搖研判，遊客成長的原因，可能是老街的整體環境改善，百年老街、客家美食搭配後山多條人文步道等多元化特色，加上三元宮後方的停車場不收費，提供北部地區民眾假日就近出遊又不用花大錢的去處。

在湖口老街賣客家湯圓的業者說，老街除了4到6月賞桐旺季，近半年來確實感覺遊客成長。但停車場不足，除了部分是老街本身的住戶停車，有些駕駛人未妥善停車，而導致停車空間未充分利用，建議未來應加強停車場的規劃和指標。

羅美搖表示，老街停車場約4000坪，可停放約1000輛轎車。去年下半年以來，停車場常出現滿載狀況，有些遊客只好停到台1線八德路的路邊。另外，湖口老街店面加上騎樓小販，原本30多家，近幾個月來新店家一家家開設，目前約有60家。

羅美搖建議，遊客不妨多利用大眾運輸，像是新通客運推出的觀光3號中型巴士，每日2班次自高鐵新竹站發車；新竹客運、桃園客運也都有公車停靠台一線湖口老街。

位在台1線旁的湖口老街，約民國3年始建，因劉銘傳時期建造「大湖口驛」而繁榮，為全台保存極完整的老街，屬歐式風格的巴洛克式立面建築，街頭有縣定古蹟-湖口三元宮，街尾有歷史建築-老湖口天主堂，融合多元化宗教和族群，深具特色。

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