爭取到前瞻經費 雲145線將打造成最美木棉花大道

雲145線爭取納進前瞻計畫，虎尾埒內段將打造成雲林最美的景觀大道。（記者詹士弘攝）

2018-03-12 17:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣最重要南北幹道145線，貫通西螺鎮、虎尾鎮、土庫鎮至北港鎮，全長35公里，路面長期未重舖，部分路段路寬不到10米，今年縣府向中央爭取納入前瞻計畫，獲核定經費達3.6億元進行改善，並配合高鐵聯外道路拓寬計畫4.5億元，要打造出雲林縣最美景觀大道。

145線虎尾埒內段的木棉花大道，未來也將配合管線地下化，綠地整理及步道整修，進行整體規劃，打造成雲林最美的景觀大道，包括路面改善，經費約2億元；而木棉花衍生的落花造成地面溼滑及棉絮問題，會搭配掃花及剪果作業解決。

145線虎尾市區至北港段，雖然路寬夠，但也有10年的時間未重舖路面，將以1.6億元辦理路面重舖，改善道路品質，預期可大幅提升145全線的行車品質及民眾行車安全。

145線西螺至虎尾段目前路寬約9到10米，由於車流大，成為交通瓶頸，未來配合高鐵聯外道路拓寬計畫4.5億元，從吳厝到魚寮段將進行道路拓寬，路寬將由目前的10米不到拓寬至19米，未來可增設機車道；而連接西螺與虎尾的吳厝橋，也將拓寬22米的新橋。