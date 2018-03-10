澎縣府文馨藝廊辦木雕展 選舉味濃

呂正林、彭凌鋒創作聯展，有意參選人齊聚一堂，充滿濃厚選舉氣氛。（記者劉禹慶攝）

2018-03-10 13:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局文馨藝廊，今起舉辦「遇見」木雕工藝‧生活創意-呂正林、彭凌鋒創作聯展，並舉行開幕茶會，有意投入百里侯及馬公市長選舉的前縣長賴峰偉、前馬公市長蘇崑雄相見歡，另一有意加入縣長選戰的鄭清發也現身會場。

今日的文馨藝廊充滿濃厚的選舉氣氛，可望代表藍營回鍋參選的前縣長賴峰偉、堅持參選到底的前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發及宣布回鍋參選馬公市長的前市長蘇崑雄齊聚一堂，參加呂正林、彭凌鋒創作聯展，現場冠蓋雲集。

藝術家呂正林距上次個展已是6年前了，除了延續過去多元創作的陶藝、石雕、攝影、皮塑、木作之外，今年又加上金屬類的創作。有句廣告詞：「科技始終來自人性。」而呂正林想追求的則是「藝術生活化」，因為他認為，藝術始終來自生活，因此6年來他在創作裡添加了「使用」的功能在裡面，讓作品在觀賞之餘也融入實用性，不僅提升附加價值，也更添玩味，如：燈具、茶等，從單純藝術走向生活藝術。

木雕藝術家彭凌鋒，喜歡嘗試各種不設限的創作，從小型工藝至實用傢俱，尤其是自古流傳至今那神秘而威凜的龍。彭凌鋒認為龍最廣義的象徵就是守護那份心中的圓滿。帝王選擇龍為皇室圖騰代表，象徵著期望對國家社稷、民族傳統的護衛與圓滿的傳承，期望能透過雕刻，表達的不只是藝術，更蘊含了文化的精神，更希望能透過雕刻藝術的展現，表達出每個人心中對文化傳承的熱誠。