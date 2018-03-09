新北雙溪驚見山羌白骨 動保處緊急消毒

雙溪牡丹溪一帶驚見山羌白骨。（新北市動保處提供）

2018-03-09 19:08

〔記者葉冠妤／新北報導〕日前有網友反映在新北市雙溪牡丹溪附近發現20幾隻山羌屍體，新北市動保處獲報後追查，沿途尋獲3隻山羌骨骸，動保處長陳淵泉表示，有傳聞指出該區曾發生養殖水鹿集體爆發結核病，經查該區未曾有過水鹿養殖場，還有待釐清，動保處也已緊急進行全面消毒作業，因尋獲屍體多已無法檢驗，後續會加強巡查，追蹤是否還有山羌大量死亡情形。

動保處指出，春節期間，有民眾在宜蘭山區發現山羌集體死亡，引發熱議，3月2日下午臉書社團路殺社網友也反映在雙溪區牡丹溪附近發現山羌屍體，動保處獲報後旋即進行了解，並派員會同發現民眾前往現場處理。

該名民眾說，朋友曾跟他提起半個月前，在牡丹溪附近看到20幾隻山羌死亡，自己到現場則看到3隻屍體，因這區在幾年前曾爆出水鹿集體感染結核病，很多水鹿遭棄養，懷疑跟這次山羌死亡有關係。

陳淵泉表示，動保處救援隊沿牡丹溪上游搜尋，尋獲2具幾已剩骨的山羌屍體，由於屍體多已無法作檢驗，動保處後續會針對該區加強巡查，追蹤是否有山羌大量死亡情形；此外，經查證因該處不曾有過水鹿養殖場，動保處近幾年也未獲報有集體染病的情形，因此仍會再進一步釐清。

動保處則指出，山羌生性膽怯，遇到敵害時會先靜止再迅速逃竄躲藏，叫聲如狗一般，屬於容易緊張的動物，一旦緊張可能會引起橫紋肌溶解症、腎衰竭、甚至休克死亡，也是造成山羌死亡的原因之一，另提醒民眾若在野外發現動物屍體，切記不可用手觸摸。