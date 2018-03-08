宜蘭消防女子力大爆發 女消防人數再創新高

2018-03-08 17:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］今天是3月8日婦女節，宜蘭女性消防員女子力大爆發，人數今年又創新高，外勤女消防員也是歷年最多，曾經跑過凶殺案的消防員余佩君說，看到手指剩下一隻也要鎮定面對，畫面再血腥也要克服內心恐懼，才能發揮專業。

宜蘭縣政府消防局統計，宜蘭縣政府消防局從91年開始有女性消防員出現，今年已有女性消防員28人，再創最新紀錄，其中更有25人擔任外勤第一線工作，男性消防員285人，女性人數逐年增加。

余佩君今年41歲，30歲時從國稅局轉換跑道報考消防特考班，96年的特考班結訓，目前在宜蘭勤指中心服務，她說，當時面臨國稅局臨時人員人力縮編，那時女兒6歲、兒子才2歲，揹著家庭經濟壓力和老公的鼓勵下，決定報考特考班。

「心理的恐懼要先克服，不能逃避，讓患者得到應有的治療。」余佩君剛分發的時候在花蓮吉安分隊，她說，當時有一次凶殺案的救護案件，到場的時候血流成河，還有人手指頭被砍斷四隻，只剩下皮還黏在手掌上，畫面相當驚悚，她坦承，當下真的有嚇到傻住，但是趕快告訴自己，救人要緊，發揮專業。

30歲的施昕辰則已經在宜蘭大里分隊工作兩年，是103年特考班的學員，原本在科技公司擔任業務助理，她說，受訓最辛苦的就是體能，特考班的訓練根本天天都是體育課，救助訓練更每天要跑1萬公尺，還有肌力耐力訓練，不斷告訴自己熬過去才撐了下來，她一心想在外勤工作，得知分發在外勤的時候，讓她相當開心。

施昕辰說，記得有一次大里轄區內有一名阿公發生山難，上山搜救後發現阿公不幸已過世很多天，心裡覺得很遺憾沒有辦法救回阿公，但是當大家合力把阿公搬運下山，把阿公送回家人身邊時，家屬含淚向消防人員道謝，讓家人團圓，讓她更體會到這份工作的意義。

22歲的彭湘云從景美女中畢業後，原本有考上國立中山大學，在父母的鼓勵下報考警專消防，從33期畢業後，去年分發到宜蘭特種分隊，被許多隊員封為「宜蘭消防蔡依林」，特種分隊負責宜蘭縣內許多大型災難救災救助，同齡的其他同學聽到身高171公分，有著模特兒潛力的她開大型消防車參與救災的經歷，更是各個眼睛為之一亮。

「每趟救護救災都讓她更堅定想當消防員的決心。」彭湘云說，在警專期間，體能是她自己最需要克服的困難，3000公尺一開始需要跑22分鐘才能跑完，各種體能訓練讓她一開始甚至想要退訓，但是看到身邊同學都很努力，她也不想認輸，咬牙撐過，現在每跑一趟救護，就覺得自己又成長了一些。