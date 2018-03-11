天天吃好料》新店賴家岡山羊肉 獨家藥膳真材實料

一碗羊肉湯、配上一碗魯肉飯和一碟燙青菜，就是香醇豐富的盛宴。（記者翁聿煌攝）

2018-03-11 08:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區中正路、建國路口的賴家岡山羊肉，料好味美，是在地18年的平民排隊美食，老闆賴榮煌、鄭淑萍夫婦以以家郷岡山的獨家藥膳配方，烹製的羊肉清香味美不油膩、又沒有厚重藥味，讓許多食客一試成老主顧，甚至有離鄉背井的老顧客，返回台灣就直奔賴家羊肉攤，品嚐懷念的好滋味一解鄉愁。

55歲的賴榮煌，原本和太太在耕莘醫院對面租屋經營自助餐，後來樓房改建，夫妻倆另覓中正路騎廊擺攤繼續經營餐飲生意，賴榮煌說，新店面空間小，無法再做自助餐，他必須思考要賣什麼，想著想著，賴榮煌想到當年自己從高雄岡山來台北打拚，常常懷念老家岡山的藥膳羊肉好滋味，於是重起爐灶改賣岡山羊肉。

賴榮煌說，傳統的藥膳使用的藥材不外當歸、枸杞、川芎、黃耆、甘草和羅漢果，他調配的藥材也不例外，但是賴家的配方讓羊肉湯少了一些藥味，讓一般人更容易接受，他的藥材都是到台北迪化街採買的上等藥材，再搭配紐澳進口羔羊肉片、帶皮羊肉、羊小排和羊大骨，長時間熬煮而成。

賴家岡山羊肉每天下午4點才營業，但是賴家人上午7點就得開始準備食材，先將廠商送來的新鮮羊肉清洗乾淨，然後用滾水川燙、再與藥材包一起熬煮至少2.5個小時，香氣已經四處散逸，令人垂涎。

鄭淑萍透露，賴家羊肉湯不油膩、沒有羊騷味，首先是在川燙時撈掉煮羊肉的浮油，然後再把煮好的羊肉肥肉部分剪掉，雖然很費功夫，但是注意每處細節，才能讓好滋味一直傳承。

賴家除了羊肉湯滋味令人齒頰留香，賴家的特製魯肉飯也是一絕，賴榮煌說，他的魯肉只用肥肉和皮，一鍋魯肉要熬七個鐘頭，魯蛋則是充份吸取魯肉汁的香味，色澤金黃、內軟外Q，不管是晚餐還是宵夜，客人只要一碗羊肉湯、配上一碗魯肉飯和一碟燙青菜，就是香醇豐富的盛宴，山珍海味也比不上！

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