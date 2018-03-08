15縣市低溫特報！氣溫驟降有雨 明下探9度

今天氣溫將快速下降，中午左右北部的氣溫只剩14、15度，中部及宜蘭也僅17到19度，其他地方雖有21到25度，但越晚會越冷。（資料照）

2018-03-08 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天受鋒面雲帶通過影響，將有短暫的陣雨，各地有局部較大雨勢發生的機率；冷空氣緊接著南下，氣溫將快速下降，中午左右北部的氣溫只剩14、15度，中部及宜蘭也僅17到19度，其他地方雖有21到25度，但越晚會越冷。

氣象局指出，今深夜至明清晨中部以北及東北部低溫將下探10、11度左右，目前氣象局也已經針對台北等15縣市發布低溫特報，至於其他地方的低溫也會下降到13、14度，提醒民眾多加注意溫度上的轉變。

週五至下週日清晨（9至11日）在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，夜晚清晨中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，溫度不排除更低，一些地方的低溫也只有13、14度。

空氣品質方面，今天馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空氣品質區及澎湖為「普通」等級，宜蘭及花東空氣品質區為「良好」等級。

另外氣象局提醒，今天在西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機的民眾請留意航班資訊；受東北風增強影響，今天台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 16 13 ~ 18 17 ~ 24 17 ~ 22

今天受鋒面雲帶通過影響，將有短暫的陣雨，各地有局部較大雨勢發生的機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）