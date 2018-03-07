垃圾場種電！台中文山掩埋場復育公園 6月變身太陽能電廠

2018-03-07 18:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中垃圾掩埋場復育公園將變身太陽能電廠！

台中市政府與民間合作「文山綠光計畫」，在文山垃圾掩埋場復育生態園區建置全台掩埋場最大太陽能電廠，電廠今天（7日）動土，預計6月完工，環保局指出，每年可望發電逾610萬度，約1620戶年用電量，減碳3000公噸，發電收入更部份回饋地方公益。

台中市環保局指出，文山垃圾掩埋場使用飽和，自80餘年起復育綠化轉型成生態園區，包含環保復育公園、資源回收教育展示館、廚餘堆肥場、環保農園等，今天在復育公園啟動「文山綠光計畫」。

環保局指出，文山綠光計畫由市府提供土地，招標由民間投資2.9億元，在4.8公頃的復育公園興建太陽能光電系統，建置太陽能光電模組數量約2萬多片，初估每年約有610萬度以上發電量，約1620個家戶年使用電量。

此外，環保局指出，一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤來計算，採用太陽能發電約可減少3000公噸的二氧化碳排放，相當於種植30萬棵樹木。

環保局指出，市府與廠商簽約10年，10年後廠商有優先續約權，未來，文山綠光計畫所產生的電力將全數售給台電，售電所得14％回饋市府，其中5％專款作為地方公益使用，捐助社會局食物銀行及各社福團體，9％進公庫統籌分配。

環保局指出，以1度電約4.29元收購價計算，市府1年約可收到352萬元售電回饋金，其中，公益回饋金每年約有126萬元，包括提供食物銀行回饋金約每年75萬元，約1900戶受惠；另外協助社福團體等，綠光計畫兼具提升地利、開發綠能，回饋弱勢團體做公益，更可為市庫開闢自有財源，一舉數得。

林佳龍說，文山綠光計劃把大家避之唯恐不及的鄰避設施變成鄰聚設施，不但減少環境負荷、降低空污，更將綠電收入回饋地方做公益，讓台中綠能經濟往前邁一大步。