《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長Top 20」 靜宜大學獲獎

2018-03-07 17:30

〔記者張軒哲／台中報導《Cheers》雜誌公布2018年「大學辦學績效成長Top 20」，今年共有12所國立大學、11所私立大學入榜，靜宜大學表現亮眼，不僅是全國大學校長心中辦學績效進步最明顯的學校；同時榮登《Cheers》調查「臺灣學生赴海外交換人數」全國第四、「外國交換生人數」全國第六名殊榮。

《Cheers》雜誌連續4年進行「大學辦學績效成長Top 20」調查，今年邀請151所大學校長參與，其中有138位校長回覆推薦「辦學績效明顯成長或進步」大學，全國共23所學校入榜，靜宜大學名列其中。

經《Cheers》雜誌深入分析，「產學合作」、「國際化」、「創新教學」是大學校長最重視的三項評估指標。靜宜大學被推薦的特色是，該校全國首創411出國遊留學制度、全球姐妹校達400多所，同時也是ISEP（國際學生交換計畫）在台唯一會員學校，該組織廣納全世界超過700所以上的大學會員學校，靜宜學生前往國外會員學校留學，只要支付就讀靜宜的學雜費及住宿費，與當地生活費。

校長唐傳義指出，靜宜連續12年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」；日前教育部公布「107年度高等教育深耕計畫」審查結果，靜宜大學在近百所大學中，名列綜合型私立大學第六名，獲得8,672萬元補助。

靜宜國際化成果有目共睹！榮獲教育部106年「學海飛颺」、「學海惜珠」及「學海築夢」計畫補助出國研修及國外專業實習金額，全國第五、私立大學第一；「學海惜珠」更連續3年獲補助金額全國第一，協助學生一圓出國遊留學夢想。 校方也以「國際雙一流接軌計畫」，協助學生與世界一流學校接軌，學生到紐約華爾街實習，或到全美排名前50名的姐妹校Fordham大學修習雙聯學制；也可到全球資訊重鎮、創業重要平台的加州矽谷實習，及選擇附近的加州州立大學修習雙聯學制。

靜宜創新推動「閱讀與書寫」課程，由教師帶領學生進行深度閱讀及多元教學，探索自我生命歷程；透過文學作家的經驗、學生的生命故事，激發學習興趣。

為打造學生就業機會，靜宜創新透過班級、職涯及企業三導師，協助學生探索職業興趣、職能診斷，輔導學生撰寫職涯學習規劃書，並藉由職涯輔導活動及28組創新創業團隊，為企業找人才，為學生找未來。也榮獲教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」大專校院銀等獎、學生組銅等獎。

為強化與區域連結合作，實踐社會責任，培育學生具備創造在地發展價值能力，靜宜也創新將「在地實踐」融入「大學課程」，透過「建構幸福銀髮生態圈」計畫，成為教育部推動「大學社會責任實踐計畫（USR）」全國標竿學校。