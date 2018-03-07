石虎登上叮叮車 估吸50萬港客到台中看花博

「花現台中」叮叮車將行駛香港街頭1個月以上，宣傳台中觀光及花博。（觀旅局提供）

2018-03-07 17:08

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花博吉祥物石虎家族前進香港！台中市觀光旅遊局在香港著名百歲叮叮車身彩繪「花現台中」觀光意象，印製石虎家族、台中高美濕地、台中公園等彩繪圖畫，向國際宣傳台中花博，目標是要吸引超過50萬名港客到台中。

觀旅局長陳盛山率40名台中市觀光業者代表組團到香港拼觀光，7日為首部香港叮叮車「台中城市觀光廣告」舉辦啟動儀式，現場發送珍珠奶茶與特色糕餅行銷台中，受到熱烈歡迎，交通部觀光局香港辦事處主任周欣毅也到場共襄盛舉。

陳盛山說，1904年開始行駛的叮叮車是香港重要旅遊亮點，花博吉祥物石虎家族登上百歲叮叮車身，結合台中高美濕地、歌劇院、湖心亭等景點，還有太陽餅、珍珠奶茶及自行車旅遊等特色旅遊元素，隨著叮叮車穿梭香港熱門市區，向國際行銷好吃好玩的台中魅力。

搭載著台中各式美景的叮叮車，預計將在香港市中心運行1個月以上，陳盛山說，台中悠閒的旅遊環境，是港澳旅客減壓放鬆休閒的首選，加上每天8班直飛航班，單向航程100分鐘，無論是4天3夜或是3天2夜的主題體驗旅遊，都相當適合港澳旅客。

觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造1輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相。觀旅局表示，這台叮叮車外觀融合台中好吃、好玩的幸福元素，包含2018花博吉祥物「石虎家族」、台中熱門打卡景點高美濕地、台中國家歌劇院、湖心亭、路思義教堂，知名飲品珍珠奶茶、太陽餅、梨山水蜜桃、外埔火龍果、文心蘭等特色伴手禮，完整呈現台中觀光特色，期望藉由童趣的車身彩繪，吸聚國際旅客目光。