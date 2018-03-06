汆燙豬肉切面現綠色金屬光澤 專家這樣說...

有民眾前往傳統市場購買豬肉，回家汆燙後切開發現，豬肉的橫切面竟然出現綠色金屬光澤。（圖擷取自爆廢公社）

2018-03-06 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（6）日前往傳統市場購買豬肉，回家汆燙後切開發現，豬肉的橫切面竟然出現綠色金屬光澤，民眾急將此PO網尋求網友意見，許多網友對此引述專家解答表示，這樣的結果是刀鋒銳利產生的「虹彩現象」。

民眾將影片PO上臉書社團「爆廢公社」，從中能夠清楚看見，民眾將市場買回家的豬肉，丟進滾水中汆燙，再放上砧板使用刀具將其切開，不料卻於豬肉的橫切面出現綠色、會反光的金屬光澤，民眾對此表示「哪位高人可以告訴我這是怎麼回事？」。

許多網友對此表示，「結論是，沒事！可以下肚了」、「正常，牛肉也有」、「生前一定很慘」、「這是豬肉嗎?看起來好像牛」、「魚肉也會，新鮮的魚會出現」、「代表刀很利！呵呵」。

而有網友引述農業知識入口網上的駐站專家意見表示，該現象稱為「虹彩現象」（Iridescence），不管是生鮮肉品還是煮熟的肉品，經過鋒利的刀具切割後，肌肉纖維排列相當整齊，才會在光線下產生此正常的物理現象，但若肉品除出現綠色色澤，且被嗅到異味，「就是微生物孳生，千萬別吃下肚」。

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